خطابة سعودية تعلن عن مسابقة.. والجائزة فتاة للمتعة!

الخميس، 01-09-2022
08:52 ص
حدثت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إثر إعلان
عن جائزة مسابقة
وهي عروسة للزواج المسيار في السعودية.
ونشر إعلان
المسابقة
حساب باسم الخطابة أم نورة وتضمنت سؤال : "
وش تعرف عن الحب؟ ".
وأشار الإعلان
إلى أن جائزة المسابقة
هي الزواج من فتاة عمرها 28 عام
بطريقة المسيار.
واشترطت المسابقة
أن يقوم المتسابق بمتابعة الحساب ثم عمل ريتويت لتغريدة
المسابقة
على أن يكون السحب بعد 48 ساعة.
وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حساب الخطابة مطالبين بمحاسبتها على
نشر أمور لا تليق ولا تتماشى مع تقاليد المجتمع.