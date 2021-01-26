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سعد الصغير يتصدر الترند بشكل مفاجئ

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سعد الصغير
 
الثلاثاء، 26-01-2021 03:35 م المصريون

اعتلى الفنان سعد الصغير، قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا على التريند في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية بشكل مفاجئ، وذلك بعد تداول عدد من الفديوهات الخاصة به من قبل المتابعين.
ونشر النشطاء فيديوهات لـ"الصغير"، مضحكة مشيدين بفيديوهاته التي تضحكهم وتدخل عليهم السعادة.
وكان الفنان سعد الصغير نشر مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وظهر سعد الصغير في كواليس أحد الأعمال الفنية، وعلق قائلا: "بإذن الله انتظروا حاجة قريبا هتعجبكو جدا بعيدا عن الكواليس الحلوة دي".
على الجانب الآخر تصدرت أغنية "مصباح علاء الدين" لـ محمد رمضان، تريند "يوتيوب"، حيث احتلت رقم 5، بعد يومين من طرحها عبر قناته الرسمية وتجاوزت الـ 3 ملايين مشاهدة، وهو الكليب الذي شاركت فيه ابنة محمد رمضان "حنين" لأول مرة في عمل فني لوالدها.
وتقول كلمات الأغنية: "من صغري كنت شايف وأنا بلمس النجوم .. ولا عمري كنت خايف كل اما أقع بقوم .. وحلمت بالبطولة جايلك يا صفوف يا أولى.. وأدي حلم الطفولة أهو اتحقق في يوم".
"ماكانش ليا واسطة مادعكتش الفانوس.. بالعكس حلمت حلم  كان رؤية مش كابوس .. والناس الطيبين واقفين مستجدعين .. هما ودعوة أمي مصباح علاء الدين".

 

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