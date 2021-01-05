صادم.. يهدد زوجته العروس بنشر فيديو «ليلة دخلتهما» مقابل هذا المبلغ

الثلاثاء، 05-01-2021
10:56 ص
في واقعة صادمة، تجرد زوج
من كل معاني الرجولة والأخلاق، وهدد زوج
ةه التي
لم يمر على زواجهما سوى شهر العسل، بنشر فيديو
وصور لها من غرفة نومهما أثناء
علاقتهما، إذا لم تدفع له مبلغ 5 مليون دينار.
وفي التفاصيل، فقد أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أن رجلا ساوم زوج
ةه
بنشر صورها “الخاصة” على “فيسبوك” ما لم تدفع له خمسة ملايين دينار.
وذكرت صحيفة مجلس القضاء في تقرير لها، أن الزوج
ة “حنان تعرضت إلى ابتزاز
إلكتروني وتهديد
بنشر صور وفيديو
هات عائدة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي
(فيسبوك) ما لم تدفع خمسة ملايين دينار عراقي مقابل مسحها وعدم نشرها على تلك
المواقع”.
وقالت حنان أمام قاضي محكمة جنايات القادسية : “لم أكن أتوقع يوما أن يقوم
زوج
ي الشرعي والقانوني بهذه التصرفات الدنيئة إذ تعرضت إلى الابتزاز الكتروني
وتهديد
بنشر فيديو
هات وصور خاصة بي كنت قد صورتها في وقت سابق بغرفة نومي أثناء
فترة الزواج”مضيفة أنه طلب خمسة ملايين دينار حتى يقوم بمسح الصور وعدم نشرها.
وتابعت: “تزوج
ة قبل شهرين وحدثت بيننا خلافات ما اضطرني إلى ترك بيت
الزوج
ية والعودة إلى أهلي لكن بعد مرور أيام بدأ زوج
ي بمساومتي وابتزازي بالصور
والفيديو
هات الموجودة على جهازه الشخصي”، مشيرة إلى أنها اتصلت بأحد أقارب زوج
ها
وطلبت منه التدخل من أجل إنهاء الموضوع وتم التوصل إلى اتفاق ينص على تخفيض المبلغ
إلى ثلاثة ملايين دينار، شريطة أن يكون على شكل دفعتين الأولى أثناء التسليم
والثانية بعد مسح الصور.
وبينت الضحية، أنها سلمت الوسيط مبلغ 600 ألف دينار كدفعة أولى وذهب إلى
زوج
ها الذي كان ينتظره بالقرب من منزلها حسب تصوير كاميرات المنزل والتي بينت لها
استلامه المبلغ من الوسيط.
وختمت شهادتها: “بعد محاولتي فتح الموبايل اتضح أنه لا يعمل ولا توجد فيه
الصور التي كان يهددني بها لذا أقمت عليه شكوى أمام محكمة التحقيق لأنه استمر
بابتزازي بها”.