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سرطان في الدم.. تطورات حالة فريد الديب بعد نقله إلى المستشفى

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فريد الديب
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السبت، 24-09-2022 10:14 ص
كشفت مصادر، عن آخر التطورات الصحية للمحامي الشهير فريد الديب الذي يعاني من مرض السرطان.
وذكرت المصادر، أن الديب غادر  أحد المستشفيات، بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية، الخاصة بجلسات العلاج الطبيعي، ومن المقرر أن يواصل جلسات العلاج والرعاية الطبية بمنزله.
وأضافت أن الحالة الصحية للمحامي فريد الديب مستقرة، ويتلقى العلاج من السرطان الذي أعلن عن معاناته منه.
وكان الديب قال  خلال إحدى جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب المتهم فى قضية الآثار الكبرى، وترافعه في القضية "لعل هذه المرافعة تكون الأخيرة لي، فقد تجاوزت الثمانين عاما، وأعاني من السرطان".
ويعتبر فريد الديب من أشهر الأسماء في عالم المحاماة بمصر، وعلى مدار السنوات الماضية تولى الدفاع بالعديد من القضايا التي شغلت الرأي العام وأشهرها محاكمة القرن التي حصل فيها على براءة للرئيس الراحل حسني مبارك بسبب أحداث ثورة يناير 2011.

 

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