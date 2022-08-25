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تدهور الحالة الصحية لقاتل نيرة أشرف داخل السجن

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محمد عادل
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الخميس، 25-08-2022 03:02 م

كشفت وسائل إعلام عن تدهور الحالة الصحية لمحمد عادل المحكوم عليه بالإعدام لقتله طالبة المنصورة نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وحسب مصدر مقرب من أسرة المحكوم قوله إن ”محمد يعاني منذ فترة من اضطرابات نفسية، وتعرض قبل يومين إلى وعكة صحية شديدة“، مضيفا أن ”أفراد أسرته فور علمهم بمرضه ذهبوا إلى زيارته، إلا أنهم منعوا بسبب قرب موعد نظر النقض الذي قدمه المحامي الخاص به“.

وأقدم محمد عادل، قاتل الفتاة نيرة أشرف، على توكيل المحامي أشرف نبيل، أحد أشهر المحامين في مصر، للدفاع عنه بكتابة مذكرة نقض حكم الإعدام الصادر بحقه، وذلك بعد الحكم بإحالته للمفتي.
ووكل المتهم محاميه من داخل سجن ”جمصة“ شديد الحراسة، وتضمن التوكيل الحضور نيابة عن المتهم أمام كافة المحاكم والجهات القضائية الأخرى، في حين يعد هذا التوكيل هو الأول من نوعه، خاصة بعد الجدل الذي أثير مؤخراً بشأن تولي فريد الديب، أحد أشهر المحامين المصريين، القضية.
 

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