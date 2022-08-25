العثور على طبيبة جثة هامدة داخل مستشفى في عمان

الخميس، 25-08-2022
02:56 م
عثرت الأجهزة الأمنية في الأردن، صباح اليوم الخميس، على جثة طبيبة
داخل
مستشفى
الجامعة الأردنية بالعاصمة عمان
، وفقا لبيان الأمن العام.
وتم تحويل الجثة
، حسب البيان، إلى الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، فيما فتحت
الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادثة.
وكانت وسائل إعلام محلية أردنية قالت إن طبيبة
أردنية 37 عاما، لقيت
مصرعها، الخميس، بعد أن ألقت بنفسها من الطابق التاسع في مستشفى
الجامعة الأردنية.
وأوردت إذاعة ”حياة إف إم“، في خبر عاجل نبأ ”انتحار“ الطبيبة
دون إعطاء
مزيد من التفاصيل حول الحادثة.