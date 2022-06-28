«ساويرس» يسخر من هاني شاكر بعد تقديم استقالته

الثلاثاء، 28-06-2022
10:19 ص
سخر رجل الأعمال نجيب ساويرس
من استقالة
الفنان هاني شاكر
بعد أزمة مؤتمر
نقابة الموسيقيين أمس.
وغرد ساويرس من خلال حسابها الشخصي تويتر :" استقالة هاني شاكر
من
نقابة المهن" الموسيقية ! … ممكن حد يبعتلي عنوان محل قلل رخيصة ".
وتوالت عليه التعليقات بين المؤيدين والمعارضين، وكان من أبرز التعليقات
الإعلامية فجر السعيد قائلا : " ليه بس كدا ".
أعلن الفنان هاني شاكر
نقيب المهن الموسيقية استقالة
ه على الهواء،
قائلا:" أنا حزين وما مريت به اليوم
في مؤتمر اعتذار حسن شاكوش
لم أتخيله ، وأقدم استقالة
ي على الهواء وهذا قرار نهائي".
وقال هاني شاكر
في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "
الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر": "كنا نرغب في حل المشكلة مش نتخانق كي تظل الأسرة
الموسيقية متلاحمة".
وأضاف هاني شاكر
: “المؤتمر تم واعتذر حسن شاكوش
للنقابة والنقيب وأسرة
الموسيقيين وشعبة الإيقاع وانتهى المؤتمر”.