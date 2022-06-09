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تورط هاني شاكر في «التسريب الفاضح».. والأزمة تصل النيابة

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هاني شاكر
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الخميس، 09-06-2022 12:25 م

ورّط الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين نفسه، في أزمة "التسريب الفاضح" المزعوم، بين رئيس نادي الزمالك ورئيس رابطة الأندية.
وأعلن النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية وعضو مجلس الشيوخ، مقاضاة كل من المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، والفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين فيما بدر منهما من تصريحات وتعليقات على خلفية أزمة التسريبات الأخيرة.
وقال محمد عثمان المستشار القانوني للنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة في بيان: بتاريخ 5 يونيو فوجئنا جميعًا بمقطع صوتي تم اصطناعه وتخليقه واجتزاءه بواسطة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك- على حد وصفه- دون أن يأذن له موكلنا نشره أو الموافقة على تسجيل تلك المحادثة ونشرها."
أضاف عثمان في بيانه أنه فضلًا عن التلاعب فيها والعبث بها - على حد قوله-بهدف الإساءة والتشهير بشخصية عامة بهدف ابتزازها وإخضاع قراراتها لأغراض مخالفة للقوانين واللوائح.
تابع: حيث قام مرتضى منصور بتسريبها بعد التلاعب بها -حسب قوله- لكتائبه الإلكترونية التي تخضع لإشرافه وسيطرته .
من جهته أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه تقدم ببلاغ رسمي ضد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة.
وقال رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي :" تحدثت مع أحمد دياب بشأن أخطاء الحكام وأخطرني أن الحكام تبع اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، وعندما تحدثت مع رئيس الجبلاية بشأن الحكام أخطرني أن الحكام مع رابطة الأندية، وعندما عدت للحديث مع رئيس الرابطة فوجئت بتطاوله وسأحصل على حقي بالقانون".
 

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تفاصيل التسريب الفاضح لمرتضى منصور وأحمد دياب