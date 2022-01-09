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فيديو مأساوي.. وفاة 16 شخصًا في سيارتهم بسبب البرد وسقوط الثلوج في باكستان

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الأحد، 09-01-2022 09:35 ص

أظهر مقطع فيديو لقطات تحبس الأنفاس لعدد من الأشخاص لقوا مصرعهم داخل سياراتهم، في باكستان، بسبب عاصفة ثلجية ضربت البلاد.
وشوهد في مقاطع الفيديو الأطفال والشباب والنساء وهم جثث داخل المركبات في مشهد مؤثر جراء انخفاض حرارة أجسامهم بعد أن حوصروا في سياراتهم إثر تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي وتساقط الثلوج بغزارة.
وقال مسؤولون، إن درجات الحرارة انخفضت إلى 8 درجات مئوية تحت الصفر وسط تساقط للثلوج بغزارة في منتجع موري الجبلي الباكستاني ليلا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا حوصروا في سياراتهم، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.
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