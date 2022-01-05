لبنى عبدالعزيز تثير الجدل بتصريحات عن ارتداء الحجاب

الأربعاء، 05-01-2022
04:01 م
نفت
الفنانة
لبنى عبد العزيز التصريحات المنسوبة اليها حول ارتداء الحجاب
، مشيرة أن ما قالته انها تتمنى ان
يكون حجاب اي امرأة عن اقتناع لأن الله لا يرضى عن النفاق، وأن هناك سيدات يقمن
بذلك لأسباب عدة ليس من بينها إرضاء الله.
كان اورد البعض عن لسانها انها وصفت ارتداء الحجاب
من بعض الفنانات بغرض خلق ضجة اعلامية حولهن او ببساطة لعدم رغبتهن للذهاب
الى الكوافير.
واوضحت
لبنى عبد العزيز ان ما قالته انها تتمنى ان يكون حجاب اي امرأة عن اقتناع لأن الله
لا يرضى عن النفاق، وأن هناك سيدات يقمن بذلك لأسباب عدة ليس من بينها إرضاء الله.
كما
اشارت الى انها لم تقصد بحديثها الفنانات اللواتي اعتزلن واخترن الحجاب لأنها لا
تربطها اي علاقة شخصية بتلك الفنانات.