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زوجته: حملت من أحمد عدوية بد ما تردد عن إخصائه من أمير عربي

عدوية
زوجته: حملت من أحمد عدوية بد ما تردد عن إخصائه من أمير عربي
 
السبت، 19-12-2020 07:32 ص خلود عادل
نفت السيدة نوسة - زوجة الفنان أحمد عدوية - ما تردد عن قيام أمير عربي بإخصاء زوجها بسبب أن الفتاة التي كانت معه كانت تحب المطرب المصري.

وقالت نوسة في لقاء مع برنامج "واحد من الناس": هؤلاء الناس وضعوا لزوجي كوكتيل من الهيروين والكوكايين في المشروب وكان الغرض هو دخوله في غيبوبة حتى يتوفى لكن تم إنقاذه.

وأضافت: ما تردد عن إخصاء زوجي غير صحيح .. وضعوا له قسطرة من أجل إنقاذ حياته وأتت صحفية ورأت النظر فأشاعت هذا الأمر لكن عدوية سليم 100%.

وأردفت: حملت من عدوية بعد حدوث هذه الواقعة لكن تم إجهاضي بأوامر بالأطباء.
 

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