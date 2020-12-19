زوجته: حملت من أحمد عدوية بد ما تردد عن إخصائه من أمير عربي

السبت، 19-12-2020
07:32 ص
خلود عادل
نفت السيدة نوسة - زوجة الفنان أحمد عدوية
- ما تردد عن قيام أمير عربي
بإخصاء زوجها بسبب أن الفتاة التي كانت معه كانت تحب المطرب المصري.
وقالت نوسة في لقاء مع برنامج "واحد من الناس": هؤلاء الناس وضعوا لزوجي كوكتيل من الهيروين والكوكايين في المشروب وكان الغرض هو دخوله في غيبوبة حتى يتوفى لكن تم إنقاذه.
وأضافت: ما تردد عن إخصاء زوجي غير صحيح .. وضعوا له قسطرة من أجل إنقاذ حياته وأتت صحفية ورأت النظر فأشاعت هذا الأمر لكن عدوية سليم 100%.
وأردفت: حملت من عدوية بعد حدوث هذه الواقعة لكن تم إجهاضي بأوامر بالأطباء.