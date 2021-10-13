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السعودية.. يعرض على زوجته مليون ريال لعدم خلعه والمحكمة تفصل بينهما

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زوجان سعوديان
Native
الأربعاء، 13-10-2021 10:41 ص

قضت محكمة سعودية، بطلاق امرأة من زوجها كما رفضت طلبها بالحصول على مبلغ مليون ريال من الزوج كان أقره على نفسه كمبلغ هبه لإرضائها وإقناعها بدوام العيشة بينهما وذلك لمخالفة المرأة شرط الواهب بأن يحسنا العشرة وألا تطلب الطلاق أو الخلع لأي سبب ولكنها طلبت الطلاق.
وحسب صحيفة “الوطن” تقدمت الزوجة بطلب مبلغ مليون ريال، أقرّه الزوج على نفسه، وكتب فيه أنه يقوم بتسليمها المبلغ خلال مدة أقصاها 6 أشهر.
وأكد أن الهبة كانت مشروطة، بعدم طلب الطلاق أو الخلع لأي سبب ولكن المدعية خالفت الشرط المقرون بالهبة، وطلبت الطلاق من الزوج، وكذلك طلبت تنفيذ ما أقرّ به على نفسه وهو الهبة.
وحكم القاضي ببطلان حق الزوجة في الهبة، وذلك لسببين الأول: عدم لزوم الهبة قبل القبض، والثاني: عدم لزوم الهبة لمخالفة شرط الواهب، وعليه تم رفض طلبها وحدث الانفصال بعدها، بدون أن تأخذ المبلغ .
 

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