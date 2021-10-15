الجمعة، 15-10-2021
01:56 م
تداول رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو وصور لزوجة اللاعب
محمد مجدي أفشة، في حفل زفاف
ها وأثناء التجهيز للزفاف الذي تم مساء أمس بأحد الفنادق.
وخطفت زوحة أفشة نجم الأهلي الأنظار اليها حيث ظهرت وهي ترتدي
فستان ابيض انيق، نال اعجاب الجمهور وانهالت
التعليقات، كما ظهرت "بروب" أثناء التجهيزات للزفاف، وهو ما جعلها تتصدر
الترند
وحديث المتابعين مشيدين بجمالها.
ويغيب محمد مجدى أفشة عن مباراة فريقه أمام الحرس الوطني
بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد حصوله على إذن من الجهاز
الفني بالغياب عن "ضربة البداية" للأهلي في بطولة أفريقيا بسبب عقد قرانه
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