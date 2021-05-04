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قرار سعودي عاجل بشأن «أم زياد» التي هزت المملكة

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أم زياد
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الثلاثاء، 04-05-2021 12:06 م المصريون
أصدر نائب أمير المنطقة الشرقية بالسعودية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، قرارًا عاجلًا، بإيجاد مقر ثابت ونظامي للسيدة “أم زياد” بائعة الخضار في الدمام والتي تعرضت للتشهير والتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهزت قصتها السوشيال ميديا في المملكة.
وشمل توجيه نائب أمير المنطقة الشرقية -بحسب حساب “إمارة المنطقة الشرقية” على “تويتر”- لأمانة المنطقة الشرقية تجهيز مقر لها بشكل عاجل في أحد أسواق الخضار بالدمام.
جدير بالذكر أن النيابة العامة استدعت الشخص الذي قام بتصوير ونشر مقطع الفيديو لـ”أم زياد” للتحقيق معه وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
 

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