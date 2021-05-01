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قرار مفاجئ بإغلاق شارع الفن بالسعودية.. تعرف على السبب

شارع الفن
شارع الفن
 
السبت، 01-05-2021 04:13 م محمد فضل
أعلنت أمانة منطقة عسير بالسعودية، إغلاق شارع الفن بمدينة أبها؛ بدءاً من الليلة الماضية، وذلك نظرًا للإقبال الكثيف، والازدحام الشديد.

وأوضحت الأمانة، أن هذا الإجراء تم بناء على توجيهات وزارة الداخلية، وتنفيذًا لتعليمات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وأكدت أنه تم التنسيق بين الأمانة وشرطة المنطقة لإغلاق الشارع مؤقتاً، حيث تم وضع خطة ميدانية لإدارة الموقع، والتحكم في مداخله ومخارجه، ولن يُسمح بدخول الموقع إلى حين تنظيمه، والتحكم في المداخل والمخارج وفق الخطط التنظيمية التي تضمن عدم التزاحم حفاظاً على سلامة الجميع.
 

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