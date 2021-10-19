زلزال يضرب مصر وفلسطين وتركيا وإسرائيل ولبنان

الثلاثاء، 19-10-2021
09:04 ص
أفاد المركز الأوروبي لرصد الزلازل بأن زلزال
ا بقوة 6.4 درجة هز البحر
الأبيض المتوسط، شعر بها سكان مصر
وعدة دول أخرى، منها لبنان
وفلسطين
والاحتلال
الإسرائيلي وتركيا
.
وأشار المركز إلى أن الهزة وقعت على بعد 219 كيلومترا من جنوب جزيرة رودوس
اليونانية.
وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” أن زلزال
ا بقوة 6 درجات ضرب
سواحل قضاء قاش في ولاية أنطاليا.
هذا وقالت “رويترز” نقلا عن شهود أن سكان القاهرة ومدن أخرى شعروا بهذا
الزلزال
، في حين لفت موقع “لبنان
24” إلى أن سكان بيروت والشمال اللبنان
ي شعروا
بالهزة الأرضية، التي امتدت لتشمل الساحل السوري.
كما شعر الإسرائيليون بهذه الهزة، خاصة في تل أبيب والقدس المحتلة، كما
شهدت تركيا
نفس الحدث.