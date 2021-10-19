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زلزال يضرب مصر وفلسطين وتركيا وإسرائيل ولبنان

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Native
الثلاثاء، 19-10-2021 09:04 ص

أفاد المركز الأوروبي لرصد الزلازل بأن زلزالا بقوة 6.4 درجة هز البحر الأبيض المتوسط، شعر بها سكان مصر وعدة دول أخرى، منها لبنان وفلسطين والاحتلال الإسرائيلي وتركيا.
وأشار المركز إلى أن الهزة وقعت على بعد 219 كيلومترا من جنوب جزيرة رودوس اليونانية.
وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” أن زلزالا بقوة 6 درجات ضرب سواحل قضاء قاش في ولاية أنطاليا.
هذا وقالت “رويترز” نقلا عن شهود أن سكان القاهرة ومدن أخرى شعروا بهذا الزلزال، في حين لفت موقع “لبنان 24” إلى أن سكان بيروت والشمال اللبناني شعروا بالهزة الأرضية، التي امتدت لتشمل الساحل السوري.
كما شعر الإسرائيليون بهذه الهزة، خاصة في تل أبيب والقدس المحتلة، كما شهدت تركيا نفس الحدث.
 

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