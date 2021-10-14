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فيديو/ تركيا تنشر لحظة اعتقال خلية إيرانية في الشارع وضبط «الهدف»

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الخميس، 14-10-2021 11:40 ص

أعلنت السلطات التركية، القبض على "عملاء إيرانيين" خلال تنفيذهم عملية سرية داخل الأراضي التركية، وذلك في واقعة نادرة بين البلدين.
ونشرت وكالة "الأناضول" الرسمية مقطعا مصورا من العملية الأمنية التي تمكنت من إحباط تهريب عسكري إيراني سابق موجود في تركيا إلى بلاده، مع تعليق يقول "القبض على شبكة عملاء تعمل لصالح إيران.. المخابرات الإيرانية عملت على تشكيل شبكة العملاء بميزانية قدرها 30 ألف دولار للقبض على عسكري إيراني سابق".
ونقلت الأناضول عن مصادر أمنية قولها إنه في عملية للاستخبارات والأمن التركي بتاريخ 24 سبتمبر الماضي، جرى القبض على 8 أشخاص، بينهم عميلان لإيران أحدهما يحمل الجنسية التركية، وذلك خلال محاولتهم تهريب عسكري إيراني سابق مقيم في ولاية وان التركية.
وزعمت الوكالة التركية أن الاستخبارات الإيرانية عرضت 10 آلاف دولار لزوجة المطلوب لمساعدتهم في القبض على زوجها، كما هددتها بإيذاء عائلتها التي تعيش في إيران إذا رفضت العرض.
ولم تعلق السلطات الإيرانية على هذه المعلومات حتى الآن.
 

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