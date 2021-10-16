شاهد.. ظهور كائن غريب في البحر الأحمر

تفاجأ غواصون أجانب بظهور كائن حي غريب في الجانب المصري
من البحر الأحمر قبل أسبوع بلا عينين ولا فم وأذنين، حيث وصفه واحد منهم بأنه “شبيه
بأنبوب مطاطي طويل ومربع، نهايته مدببة”.
وذكر الغواص لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن “الشيء” الذي
يبدو من صورته، بأنه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت به قبل الآن، أعاد إلى ذاكرته ما
قرأه عن وحوش خيالية جوّالة في أعماق البحار، ورد اسمها Yrr في رواية للكاتب
الألماني Frank Schätzing صدرت قبل 17 سنة بعنوان “السرب” أو Der Schwarm “.
وقال الغواص أن الكائن الذي رآه في منطقة “ساتايا ريف” بمحافظة
البحر الأحمر، شيء آخر تماما، وليس من الخيال، بل عاينه مع زملائه أثناء غوصهم بالمنطقة
“فبدا الأمر وكأنه لا شيء رأيت مثله قبل الآن ،كان غريبا جدا، يتحرك من تلقاء نفسه
ولم يعرف أحد منا ما نوعه” وفق تعبيره.
وفسر البعض أن الكائن قد يكون نوعا من الزوائد اللحمية، حيث
الكائن الحي منها “رقيق الجسم” وآخرون من زملائه الغواصين ظنوه دودة، أو نوعا من النباتات.