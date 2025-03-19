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زفاف في رمضان.. لاعبة المنتخب الوطني تحتفل بزواجها

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الأربعاء، 19-03-2025 02:24 م

 

احتفلت سامية آدم لاعبة نادي لوستيناو دورنبيرن النمساوي ومنتخب مصر للسيدات، بزفافها على شخص من خارج الوسط الرياضي، في أجواء عائلية.

 

ونشرت سامية آدم صاحبة الـ 28 عاما والتي تحمل الجنسيتين المصرية والأمريكة، صورا من حفل زفافها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "م + س".

 

وولدت سامية آدم، يوم 19 أبريل 1996، في بالو ألتو بالولايات المتحدة، ومثلت منتخب مصر الأول للسيدات خلال الفترة الماضية، إلا أنها غابت عن المعسكر الأخير للفراعنة.

 

ولعبت سامية آدم مع فريق سبيسيفك تايغرز الأمريكي، خلال سنوات دراستها في الجامعة، وفي موسم 2020-2021، انضمت إلى الجونة في مصر، وبعدها بدأت رحلة احترافها من جديد، ضمن صفوف جالطة سراي التركي، وفي سبتمبر 2022، انتقلت إلى نابولي الإيطالي، وفي الانتقالات الصيفية الماضية انتقلت إلى فريقها الحالي.




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