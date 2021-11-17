الأربعاء 17 نوفمبر 2021
توقيت مصر 16:13 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ميدو يكشف سر تخصيص حراسات خاصة لـ صلاح في مبارايات المنتخب

عائشة خيرت الشاطر تفجر مفاجآت صادمة في اعترافاتها أمام النيابة

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط رجل أعمال محكوم عليه بـ 1000 سنة سجن

روان بن حسين تصدم الجميع بفيديو مباشر أثناء عملية تصغير مؤخرتها

شاهد.. فتاة تفجر صدمة: حملت في «جن» بعد أن عاشرني دجال

إساءة مغرضة للمملكة.. البحرين تصدر بيانًا عاجلًا للدفاع عن السعودية

بشار الأسد يُطيح بالمفتي ويلغي منصبه بسبب آية قرآنية

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام القادمة

مقتل 5 ضباط بارزين بالحرس الثوري الإيراني بطريقة غريبة

إعارة كهربا وطاهر واكرم توفيق.. شوبير يفجر مفاجأة في الأهلي

ADS
 

روان بن حسين تصدم الجميع بفيديو مباشر أثناء عملية تصغير مؤخرتها

0076190-343-rinnoo-5c24ab834b7f42b3a457478e04038973
روان بن حسين
Native
الأربعاء، 17-11-2021 01:28 م

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو نشرته الفنانة الكويتية روان بن حسين ظهرت فيه وهي تقوم بعملية شفط دهون مؤخرتها.
وظهرت روان في ملابس المستشفى داخل العمليات وهي مستلقية على بطنها والطبيب يتمم لها العملية.
وأثار الفيديو صدمة لدى الجميع، حيث حازت على هجوم متابعيها، متسائلين من الهدف وراء نشر هذا الفيديو الذين وصفوه بأنه مخل بالآداب.
الجدير بالذكر أن روان أعلنت مؤخراً دخولها مجال التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل خليجي بعنوان "ذهبت مع الماء".
وأمس علقت روان بن حسين على قرار القضاء الكويتي في مدى اتهامها بغسل الأموال وتم إدانة الصحفي والمحامي في القضية التي رفعتها روان ضدهما، بتهمة القذف والسب.
ونشرت روان بن حسين مقطع فيديو على صفحتها كشفت فيه انه صدر حكم بإدانة المحامي فهد أنور الحداد، وصديقه أبو طلال الحمراني، على خلفية اتهامهما لها ولوالد ابنتها بغسل الأموال. وأكدت روان على ان القضاء الكويتي النزيه قد أنصفها، مؤكدة ان هدفها ليس اي تعويض مادي بل إنصافها وتوضيح الحقيقة الى الجمهور والمتابعين.
 

إقرأ ايضا

images

عائشة خيرت الشاطر تفجر مفاجآت صادمة في اعترافاتها أمام النيابة

20032864361599482958

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط رجل أعمال محكوم عليه بـ 1000 سنة سجن

534-112-645x505

شاهد.. فتاة تفجر صدمة: حملت في «جن» بعد أن عاشرني دجال

أخبار متعلقة

Capture

القضاء الكويتي يحسم جدل قضية روان بن حسين.. وتعلق

1120211093535990178456

الفيديو المخل لـ بيبي بوشهري يحصد 20 مليون مشاهدة في ساعات

473514Image1

«نقل لها مرض جنسي من عاهرة».. حكم قضائي ضد روان بن حسين لصالح طليقها

78784-1

فنانة شهيرة تهدد بنشر فضائح زميلتها: «لا تنسي دبي.. كله متصور»