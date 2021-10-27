الجمعة 29 أكتوبر 2021
توقيت مصر 13:47 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

توحيد الامتحانات.. وزير التعليم يصدر قرارًا عاجلًا

لصوص لكن أغبياء.. سارقي الهواتف يفضحون أنفسهم بأخطاء ساذجة

الأهلي يكشف سبب استبعاد محمد شريف وكهربا من مباراة الإسماعيلي

"بيرفض اتعرى".. طلاق مصطفى فهمي و فاتن موسى

أطعمة شائعة تسبب السرطان وتحذيرات بتناول اكثر من نص كيلو لحم

تطور خطير.. 40 ألف إصابة و1150 وفاة بكورونا في روسيا خلا 24 ساعة

«فرانس فوتبول»: 3 أسباب تُبعد «صلاح» عن الفوز بالكرة الذهبية

ADS
 

فنانة شهيرة تهدد بنشر فضائح زميلتها: «لا تنسي دبي.. كله متصور»

78784-1
سناء القطان
Native
الأربعاء، 27-10-2021 09:42 ص

هددت فنانة شهيرة، زميلتها بفضحها ونشر ما قامت به من أفعال "مخلة" في دبي، مشيرة إلى أنها لديها صور لكل هذه الأفعال.
وفي التفاصيل، أثارت الفنانة الكويتية سناء القطان، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشر فيديو جديد لها تٌهدد فيه صديقاتها بنشر فضائحهن في دٌبي .
وقالت سناء في الفيديو ، موجهه حديثها لإحدى صديقاتها ، ” ياللي كنتي تبكين لأنك بعد ما تزوجتي كويتي ما لبستي روليكس ، واشتريت أنا لكي الروليكس ، نسيتي ريحتك الخايسة أنتي وأٌمك ” .
وتابعت القطان ، ” كنتي تلبسين هدومي أنتي وأٌختك ، لا تحاكون عني أنتي وياها .. المشكلة أنكم تدرون أن سناء القطان تدعسكم ” ، واستطردت قائلة ، كنتم ما في أحد تعزمونه إلا وأنا أكون موجوده عندكم ، وكنتم تقولون سناء القطان حبيبتنا وصحبتنا وما بتعمل دعاية لأحد إلا لما نقولها ، أقولك شيء أنتي وأختك أنتم أشكال غير نظيفة” .
وانهت سناء الفيديو بتوجيه تهديد لصديقتها قائلة ، لا تنسين دٌبي كٌله مصور اتقي شر الحليم إذا غضب ، أنا ساكته عنكم لأنكم آخر همي ، واحدة فيكم كانت تبكي لتتزوج كويتي .. وكنتي تهاوشين مع رجلك علشان خمسين دينار ”.

 

إقرأ ايضا

hqdefault

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

2019_9_16_1_20_8_852

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

زيت-التموين

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

أخبار متعلقة

Capture

نورة العميري في أول ظهور بعد شفط الدهون.. شاهد كيف أصبحت