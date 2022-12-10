رقم خيالي.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن سعر الدولار بعد 5 أيام (فيديو)

السبت، 10-12-2022
08:53 ص
كشف الإعلامي عمرو
أديب، عن وجود حدث مهم خلال الأيام القادمة، كما أشار إلى أن انخفاض الأسعار متوقع خلال الربعين
الأول والثاني من العام الجديد.
وأوضح عمرو أديب
خلال برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر": “هناك
اجتماع صندوق النقد
الدولي للموافقة على القرض المصري بـ3 مليارات دولار يوم 16 ديسمبر”.
وتابع عمرو أديب
:
"هناك سيناريوهات متوقعة وهي أن يتم رفع الفائدة وتحريك الجنيه المصري مقابل الدولار
قبل يوم 16 ديسمبر، بعد وصول سعر الدولار
في السوق السوداء لـ 30 جنيها.
وأوضح أديب أن
السيناريو الثاني المتوقع هو وجود تدفقات مالية كبيرة، وبالتالي قد لا تلجأ مصر لرفع
سعر الفائدة وكلا السيناريوهين متوقع حدوثه.
وقال
"أديب"، إن دول العالم الخارجي متفائلة بأنه سيبدأ الاقتصاد في التحسن والأسعار
والتضخم سينخفضان خلال الربعين الأول والثاني من عام 2023.
وتابع عمرو أديب
،:"
الحكومة عليها توضيح كافة الأمور أمام المواطنين، مؤكدا أن اطلاق الشائعات له دور في
ارتفاع الأسعار.
وأوضح عمرو أديب
،:"
مجانية التعليم ودعم الخبز والسلع التموينية هي أشياء في غاية الأهمية في الوقت الحالي
والمستفيدين من ذلك شريحة كبيرة من المواطنين،
مضيفا:"دور الدولة الآن هو العمل علي تقليل الصدمات والفجوات السعرية علي المواطنين.