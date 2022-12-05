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إحالة محمد رمضان إلى المحاكمة الجنائية بتهمة سب عمرو أديب

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إحالة محمد رمضان إلى المحاكمة الجنائية بتهمة سب عمرو أديب

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محمد رمضان وعمرو أديب
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الإثنين، 05-12-2022 03:06 م


أعلن المحامي طارق جميل سعيد تحديد جلسه 20 ديسمبر لمحاكمة الفنان محمد رمضان بتهمة سب عمرو أديب.

وأحالت نيابة أكتوبر العرائض المقدمة من المحامي بصفته وكيلا عن الإعلامي عمرو أديب ضد الممثل محمد رمضان للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الإقتصادية.

وكانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد قد قضت العام الماضي ببراءة الإعلامي عمرو أديب، من تهمتي سب وقذف الفنان محمد رمضان.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قضت بتغريم الإعلامي عمرو أديب 10 آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، لاتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان، وطالبت الدعوى التي أقامها المحامي أحمد الجندي وكيلا عن الفنان محمد رمضان، فيها بتعويض قدره 1000001 جنيه.
 

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