الأربعاء 16 فبراير 2022
توقيت مصر 14:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أيمن يونس يتوعد نجلي مرتضى منصور: «احنا رجالة وهاخد حق أمي»

الفيديو المتسبب في إيقاف عمر كمال عن الغناء في مصر

نكشف حقيقة وفاة اليوتيوبر السعودي ريان جيلر

بسبب ملابسها الجريئة.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بالإعلان عن ديانتها الحقيقية

تهز الكويت.. تسريب فيديو مخل لدبلوماسي كويتي يثير ضجة

وفاة طفل جزائري على طريقة الطفل ريان

تسريب صوتي لنجلي مرتضى منصور يثير ضجة كبيرة..ماذا قال أمير مرتضى؟

قتل مصري في الكويت وإلقاء جثته في الشارع

عمر كمال يُعلق على قرار وقفه عن الغناء في مصر

تحول إلى مأتم.. وفاة والدة عريس أثناء الرقص معه في حفل الزفاف

ADS
 

رغم نفيها.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن عودة شيرين لحسام حبيب

wefgewfwfewf
عمرو أديب
Native
Teads
الأحد، 13-02-2022 09:33 ص

بعد تضارب الأنباء حول عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى طليقها حسام حبيب من جديد ما أوقع الجمهور في حيرة كبيرة ، كشف الإعلامي عمرو أديب مفاجآت جديدة حول علاقتهما.
هذه الأنباء نفتها شيرين عبر بيان رسمي، ولكن ما زاد من حيرة الجميع هو إصرار الشخص الذي صرح بعودتها إلى طليقها على موقفه، وقوله إنه زار شيرين بعد عودتها لزوجها مرة أخرى.
الإعلامي عمرو أديب حاول أن يضع النقاط على الحروف، من خلال برنامجه "الحكاية" الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، حيث أكد على أنه تواصل بنفسه مع شيرين بحكم الصداقة التي تجمعهما.
ونقل أديب ما ذكرته شيرين له، حيث سألها عن حقيقة عودتها إلى حبيب، فأجابته أن كل الشائعات التي نالتها خلال الأيام الماضية غير حقيقية.
وذكرت شيرين أنه في حال كان هناك أمر يجب الإعلان عنه ستصرح بنفسها أو سيخرج حبيب ليتحدث عنه، ولن يتحدث شخص آخر بالنيابة عنهما.
وأوضحت شيرين لأديب أن علاقتها بزوجها السابق حبيب جيدة، وهما يتواصلان معا ولا توجد بينهما أي مشاجرات، وبالتالي من الوارد أن يتواصلا ويتفاهما في أية أمور.
إلا أن أديب عاد وشدد على أن شيرين نفت له كل الشائعات التي تناولتها، وأكدت أنها وحبيب سيكونان المصدر الوحيد لأي شأن خاص بينهما.
 

إقرأ ايضا

Capture

الفيديو المتسبب في إيقاف عمر كمال عن الغناء في مصر

عائلته-وعلاقاته-الشخصية-2

نكشف حقيقة وفاة اليوتيوبر السعودي ريان جيلر

112021412148276250065

بسبب ملابسها الجريئة.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بالإعلان عن ديانتها الحقيقية

أخبار متعلقة

920191714911563310569

«الأزهر» يرد على «تَجَنّي» عمرو أديب: «إعلامي الترفيه»

3937929081640995468

شيرين ترد على أنباء عودتها لـ حسام حبيب (بيان رسمي)

Capture

تفاصيل عودة شيرين لـ حسام حبيب

Capture

بعد شهرين من انفصالهما.. عودة شيرين وحسام حبيب لعش الزوجية

images

لأول مرة.. حمو بيكا يكشف عن اسمه الحقيقي لـ عمرو أديب

13-01-22-354827113

بعد وفاة الإبراشي.. عمرو أديب يعلن وصيته