تفاصيل عودة شيرين لـ حسام حبيب

الأربعاء، 09-02-2022
01:14 م
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية بأنباء عن عودة الفنانة
شيرين
إلى زوجها الفنان حسام حبيب
، بعد شهرين من انفصالهما.
من جانبه كشف المنتج الفني يوسف دندش عن عودة الفنانة شيرين
لزوجها حسام
حبيب، وهي مفاجأة انتشر صداها على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.
وقال يوسف دندش، في تصريحات صحفية له، إنه يعتبر شيرين
عبد الوهاب من أبرز
نجمات الوطن العربي، نافيا توليه إدارة أعمالها في الفترة الماضية بعد انفصالها عن
حسام حبيب
.
وعن كواليس عودة شيرين
لزوجها، قال "دندش"، إنه اتصل بها هاتفيا
من ساعات، ليرد عليه حسام حبيب
ويخبره بعودتهما سويا، معبرا عن مباركته لهما.
وكان منظم الحفلات يوسف دندش هو الذي أشرف على تنظيم آخر حفلات شيرين
عبد
الوهاب مؤخرا، ووجه في تصريحاته تحية لها وزوجها، مؤكدا أنه تربطه بهما صداقة
واحترام متبادل.