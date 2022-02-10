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شيرين ترد على أنباء عودتها لـ حسام حبيب (بيان رسمي)

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شيرين
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الخميس، 10-02-2022 11:08 ص

ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على الأنباء التي ترددت حول عودتها للفنان حسام حبيب، بعد أن تصدرت مؤشرات البحث جوجل بعدما تداولت اخبار تفيد رجوعهما مرة اخرى.
ونفت شيرين أنباء عودتها إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب، في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على موقع تويتر منذ قليل.
وجاء في بيان شيرين عبد الوهاب ما يلي:" تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها عدم الالتفات لهذا كله حيث أن همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني".
فيما علق والد المطرب حسام حبيب على عودة نجله لطليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي انتشرت خلال الساعات الماضية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال والد حسام حبيب، عبر حسابه على فيسبوك ساخرا: "بجد رجعوا؟.. محدش قالي!".
 

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