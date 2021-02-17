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ابنة صدام حسين: تلقيت صدمة عمري حين فعل زوجي هذا الشيء في أبي

صدام حسين
ابنة صدام حسين: تلقيت صدمة عمري حين فعل زوجي هذا الشيء في أبي
 
الأربعاء، 17-02-2021 09:06 ص المصريون
كشفت رغد - ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين - تفاصيلا جديدا عن حياتها و زوجها.

وقالت في تصريحات تلفزيونية إنها وافقت زوجها على ترك العراق بعد حدوث خلافات بينه وبين والدها لكي تمنع حمام دم على حد وصفها.

وأضافت: لكني تفاجأت عام 1995 أنه يعلن في مؤتمر على الهواء انشقاقه على والدي وهذا أغضبني جدًا وحينها تركت المنزل وحتى الأولاد وعدت إلى بلدي.

وتابعت: كنت مستعدة لفعل أي شيء كي أعود للوالد وطلاقي من زوجي كان قرارا متوقعا.

واستدركت: تم اغتيال زوجي بقرار عشائري.
 

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