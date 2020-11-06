رسميًا.. "البدري" يعلن أسماء لاعبي الزمالك المنضمين للمنتخب

رسميًا.. "البدري" يعلن أسماء لاعبي الزمالك المنضمين للمنتخب

أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري أسماء المنضمين من لاعبي الزمالك لقائمة الفريق الوطني استعدادا للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومي ١٤ و١٧ نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.



.واللاعبون المنضمون هم: محمد ابوجبل ومحمود حمدي (الونش ) ومحمود علاء وطارق حامد واحمد سيد (زيزو )ومصطفي محمد .



وينضم هؤلاء اللاعبين إلى تدريبات المعسكر المفتوح غدا بعد حصولهم علي راحة لمده ٤٨ ساعة عقب مباراتهم أمام الرجاء البيضاوي في لقاء العودة لقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وأكد الكابتن محمد بركات مدير المنتخب أن القائمة النهائية ستعلن عقب نهاية مران الفريق غدا السبت، قبل الحصول علي راحة من التدريبات لمده ٢٤ ساعة علي أن يتجمع المنتخب يوم الاثنين للدخول في معسكره المغلق بانضمام كل العناصر التي دخلت القائمة النهائية.