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هجوم ناري من أحمد موسى على «البدري» بسبب رمضان صبحي

حسام البدرى المدير الفنى الجديد للمنتخب
حسام البدري
 
الثلاثاء، 27-10-2020 11:39 م المصريون ـ متابعات
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الكابتن حسام البدري المدير الفنى للمنتخب، يجامل بيراميدز وذلك بسبب اختياره لرمضان صبحي في القائمة الأولية للمنتخب، مضيفا: «رمضان صبحي لم يلعب منذ عام كرة شراب».
وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «يا كابتن حسام يوجد من هو أفضل من رمضان صبحي في الأندية الأخرى».
وأضاف موسى: «ليه يا كابتن حسام بتغيظ النادي الأهلى وأنت ابنه، ما هي إمكانيات رمضان صبحي وماذا قدم الفترة الماضية عشان تضمه لمنتخب مصر؟».
واستطرد: «دا منتخب مصر وبتلعب باسم مصر ومش عاوزين مجاملات لأن عندنا أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم.. لماذا لا يكون محمد صلاح قائدا لمنتخب مصر؟ الوضع في العالم يسير بالشكل الاحترافي وليس الأقدمية».
 

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