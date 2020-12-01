رد ناري من ضاحي خلفان على اتهام السعودية باغتيال «زاده»

الثلاثاء، 01-12-2020
03:30 م
المصريون
رد نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان
، اليوم الثلاثاء، على اتهام وزير
الخارجية الإيران
ي جواد ظريف للمملكة العربية السعودية
وإسرائيل وأمريكا بالوقوف
وراء اغتيال
العالم النووي الإيران
ي محسن فخري زاده.
وقال خلفان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي
"تويتر"، إن "اغتيال
العلماء النوويين الإيران
يين ليس أمرا جديدا،
من سنوات وهم يتم اغتيال
هم في إيران
وفي قلب طهران، وفي إيران
التي لا يدخل إليها
إلا أهلها تقريبا. الجديد ان تصريحا لوزير الخارجية الإيران
ي يتهم فيه المملكة
العربية السعودية
باغتيال
محسن فخري... معالي الوزير... أنت وزير خارجية فعلا".
وأضاف خلفان، أن ظريف "قال إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى
السعودية
قبل أيام من اغتيال
محسن فخري دليل لديه على تورط المملكة"،
متسائلا: "تعرف معنى الدليل معالي الوزير".
وأكد خلفان أن "الجميع يرفض الاغتيال
ات والعمليات الإرهابية"،
وقال: "لكن عمرنا ما سمعنا إيران
تندد بعمل إرهابي، لا على الصعيد الإقليمي
ولا الدولي، بل تعلي من شأنه". وأضاف: "يتمنى الإنسان أن يرى إيران
وهي
بخير حقا، لكن يستحيل مع عقليات القرون الوسطى أن تتعافى إيران
، اسأل الله أن ينقذ
الشعب الإيران
ي من ملالي قم".
وتابع خلفان بالقول: "معالي ظريف... تعرف كيف قتل محسن فخري.. والا لا
تعرف معنى سبق الإصرار والترصد.. يعني طال عمرك أن قريبا منه يسرب تحركاته إلى
الجهة المكلفة باغتيال
ه. حتما معالي ظريف سيكون هذا القريب الذي خان محسن فخري من
الحرس الثوري نفسه. معالي الوزير... حرسك الثوري مخترق حتما".