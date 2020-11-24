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حقيقة إنشاء كابل إنترنت عالمي عبر السعودية وإسرائيل بديلا عن مصر

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 24-11-2020 09:49 م المصريون
بدأت شركة جوجل العالمية إنشاء خط ألياف ضوئية رئيسي جديد لربط الهند بأوروبا، عن طريق  إسرائيل والسعودية، والذي سيكون بمثابة ممر رئيسي لنقل بيانات الإنترنت العالمية، لتقليل الاعتماد على مصر والذي دام لعقود.
حيث تعد مصر أحد أكثر نقاط عبور كابلات الإنترنت ازدحامًا في العالم حسبما نقلت صحيفة «The wall street journal» عن أشخاص مطلعين على الخطط، أمس.
الخط الجديد، الذي يحمل  اسم «بلو رامان» يبلغ طوله  أكثر من خمسة آلاف ميل، و قدرت تكلفته نحو 400 مليون دولار.
وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن «جوجل» لديها مخاوف من انقطاع الإنترنت الناجم عن انقطاع الكابلات، تحت الممرات الملاحية المزدحمة في البحر الأحمر. فضلاً عن الرسوم الباهظة التي تفرضها الشركة المصرية للإتصالات، لاجتياز أراضيها ومياهها لمرور الكابلات، وهي ما وصفته تغطية الصحيفة بالأعلى عالميًا، وقدره الخبراء بنصف تكلفة الكابلات التي تصل بين أوروبا والهند.
وأشارت التغطية أن المشروع ضمن سلسلة من الصفقات التي توسطت فيها الولايات المتحدة، لإقامة علاقات دبلوماسية وتجارية جديدة بين دول الخليج العربية وإسرائيل.
 

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