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رد قوي من «آل الشيخ» على تركي الحمد بشأن « صحيح البخاري»

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تركي الحمد
 
الأحد، 15-11-2020 03:36 م المصريون

دخل وزير الشؤون الإسلامية السعودي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على خط أزمة تغريدة الكاتب السعودي تركي الحمد، التي أثارت جدلًا بشأن قوله بوجود تناقد بين "صحيح البخاري" والقرآن الكريم.
وكتب آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “قال النووي رحمه الله في مقدمة شرح صحيح مسلم: (اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم. وتلقتهما الأمة بالقبول)، رحمهما الله وجزاهما عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأوفاه”.
وكان الكاتب تركي الحمد قد أثار الجدل بتغريدة حول صحيح البخاري إذا رأى أنه “يتناقض” مع القرآن، قائلا: “قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري.. من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تماما”.
وقال الحمد في تغريدته المنشورة على صفحته الرسمية بتويتر: "قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري.. من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تماما..".
وتفاعل نشطاء على هذه التغريدة بوسم حمل اسم “الحمد يشكك بالبخاري” ، حيث علق الداعية عادل الكلباني قائلاً : ” يتناقض معه تماما! هل هي دعوة لدين جديد؟”


 

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