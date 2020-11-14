بالفيديو.. هدف عالمي لنجم المنتخب السعودي في شباك جامايكا

السبت، 14-11-2020
07:17 م
أحرز النجم السعودي سالم الدوسري
، هدفًا عالميًا في شباك منتخب جامايكا.
وسجل الدوسري
الهدف الأول لـ المنتخب السعودي في شباك جامايكا، وذلك بعد متابعة مثالية لركلة الجزاء التي أهدرها.
وتمكن الدوسري
من تسجيل الهدف بعد أن ارتدت الكرة من حارس جامايكا ليهز الشباك الجامايكية بالدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.
وجاء تشكيل الأخضر مكونًا من: “محمد الربيعي في حراسة المرمى، علي البليهي، محمد خبراني، سلطان الغنام، أحمد شراحيلي، عبدالإله المالكي، أيمن يحيى، محمد كنو، سالم الدوسري
، عبدالمجيد الصليهم، صالح الشهري”.