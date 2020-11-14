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إمام الحرم: تركي الحمد يدعو إلى دين جديد

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تركي الحمد
 
السبت، 14-11-2020 03:36 م محمد فضل


أثار الكاتب السعودي الشهير تركي الحمد، ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة قارن فيها بين كتاب صحيح البخاري والقرآن الكريم قائلاً إنه يجد تناقضا بينهما.
وقال الحمد في تغريدته المنشورة على صفحته الرسمية بتويتر: "قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري.. من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تماما..".
وتفاعل نشطاء على هذه التغريدة بوسم حمل اسم “الحمد يشكك بالبخاري” ، حيث علق الداعية عادل الكلباني قائلاً : ” يتناقض معه تماما! هل هي دعوة لدين جديد؟”
يذكر أن موضوع صحة الأحاديث الواردة في البخاري أثارت سابقا جدلا واسعا في المنطقة بعد تصريحات للداعية الإماراتي، وسيم يوسف حول مقارنة القرآن بالبخاري.
 

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