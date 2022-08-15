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رحيل ذكري تعلن انتصارها قضائيًا على محمد الشقنفيري: «رَجّعت شرفي»

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رحيل والشقنفيري
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الإثنين، 15-08-2022 03:04 م

أعلنت عارضة الأزياء رحيل ذكري انتصارها في معركتها القضائية مع الفنان محمد الشقنقيري، مشيرة إلى أن قضية التشهير التي رفعها ضدها تم حفظها بعد إثباتها أنها كانت زوجته.
وكان الفنان محمد الشقنقيري، قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام، يتهم خلاله عارضة الأزياء رحيل ذكري، بانتحال صفة زوجته والتشهير به، إضافة إلى شكوى تقدم بها لنقابة المهن التمثيلية.
وقالت رحيل ذكري في تصريح لموقع إماراتي: "تم حفظ قضية التشهير التي رفعها محمد الشقنقيري ضدي، بناء على إثباتي أنني كنت زوجة له، وليس الغرض من إعلان زواجنا التشهير وإنما إثبات الزواج والدفاع عن الشرف".
وأوضحت العارضة – حسب إرم نيوز-: "لم يتم الطعن على الحكم، لأن هذا حكم محكمة نهائي".

وعن خطوتها القادمة تجاه الشقنقيري قالت: "لا شيء.. بالنسبة لي متنازلة عن أي حقوق مادية، لأن الهدف من الأساس كان الدفاع عن شرفي وسمعتي، وإثبات كذب وادعاء هذا الشخص هو وزوجته الأولى، وأكتفي بهذا القدر.. الحمد لله والشكر لله.. وباقي حقي عند رب العالمين".

وكانت رحيل ذكري قد أعلنت مؤخرا انفصالها رسميًا عن الفنان الشقنقيري بعد علاقة دامت أعوامًا طويلة من خلال منشور كتبته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"
ونشرت عارضة الأزياء مجموعة من صور تجمع بينها وبين الفنان الشقنقيري، وعلّقت عليها قائلة: ”أُعلن انفصالي رسميًا عن محمد الشقنقيري، وختامها مسك مع شوية تحابيش كدا، وسيبوني في حالي بقى، كله ضرب ضرب مافيش شتيمة“.

لكن محمد الشقنقيري نفى علاقةه بها وقال:" لم أتزوج من أي امرأة خلال فترة انفصالي عن زوجتي وحتى رجوعي لها".

وأضاف الشقنقيري: "لقد تركت الموضوع كما صرحت سابقًا في يد القضاء العادل على كل من يشهر بي أو يدعي عليَّ بغير ذلك، شكرًا لكم جميعًا، كل الاحترام والتقدير".
 

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