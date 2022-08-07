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محمد توراي يتخلف عن حفل زفافه بسبب مبارة مهمة وشقيقه يحضر بدلًا منه

فتاة عشرينية تزوجت 3 رجال وقتلت الأخير أثناء معاشرتها بعدما فعل هذا الأمر

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محمد توراي يتخلف عن حفل زفافه بسبب مبارة مهمة وشقيقه يحضر بدلًا منه

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محمد بويا توراي
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الأحد، 07-08-2022 09:49 ص


اضطر السيراليوني محمد بويا توراي، مهاجم فريق مالمو السويدي، للغياب عن حفل زفافه بعد أن طلب النادي الانضمام إليه في أقرب وقت ممكن، استعدادا لخوض إحدى المباريات معه.

وبحسب " الديلي ميل " تم تحديد موعد حفل الزفاف في 21 يوليو الماضي، لكن نادي مالمو أراد من اللاعب البالغ من العمر 27 عاما الانضمام إليه في أقرب وقت ممكن، استعدادا لخوض إحدى المباريات معه.

وكان اللاعب البالغ من العمر 27 عاما وقع مع الفريق السويدي بعد فترة لعب في الدوري الصيني الممتاز، وأعلن مالمو الصفقة يوم 22 يوليو بعد سفره إلى بلاده، ولذلك غاب توراي عن الحفل وسافر بدلا من ذلك إلى السويد.

وقام شقيق توراي بتبديل الأماكن معه في حفل الزفاف للسير في الممر إلى جانب العروس سعاد بايدون.

ونشر توراي 3 صور له ولزوجته الجديدة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه أكد أن تلك الصور التقطت قبل الحدث الفعلي ومغادرته إلى السويد.

وقال محمد بويا توراي، في تصريحات نقلتها صحيفة "أفتون بلاديت" السويدية: "تزوجنا في 21 يوليو في سيراليون، لكنني لم أكن هناك لأن نادي مالمو طلب مني الوصول مبكرا".

وأضاف: "لقد التقطنا الصورة مسبقا، لذا يبدو أنني كنت هناك، لكنني لم أكن كذلك، كان على أخي أن يمثلني في حفل الزفاف الفعلي".

وأتم اللاعب قائلا: "سأحاول نقل زوجتي إلى السويد ومالمو الآن حتى تكون قريبة مني.. ستعيش هنا معي".

 

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