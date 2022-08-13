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صورة تصدم الجميع.. هل تحولت ندى الكامل إلى «المثلية الجنسية»؟

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ندى الكامل
Native
Teads
السبت، 13-08-2022 08:36 ص
أثارت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي – الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة لها عبر ستوري بتطبيق إنستجرام، وهي على شاطئ البحر، أخفت فيها جزء كبير من الصورة مستعينة بشعار قوس قزح (رينبو) وقلب كبير.

صورة ندى الكامل طليقة الفيشاوي، أثارت صدمة بين متابعيها على إنستجرام، بسبب استعانتها بشعار المثلية الجنسية (رينبو).

واتهما البعض بتأييد المثلية الجنسية بينما ذهب آخرون إلى أنها لا تقصد دعم المثلية، فيما قال البعض أنها بذلك تعلن عن مثليتها الجنسية.

وقبل أيام، كشفت ندى الكامل، عن تلقيها باقة من الورود الحمراء، وعليها بطاقة تحمل رسالة اعتذار وتمنٍّ بأن يظلاّ معاً إلى الأبد، حيث كُتب فيها: "أنا آسف يا ندوشة، كل عيد حب وإحنا مع بعض"، كما صدحت في الخلفية أغنية "شو حلو آخر حب".

شائعات عودة أحمد الفيشاوي لطليقته طاردتهما بعد انتشار ذلك الفيديو، واحتفالها بعيد الحب، حيث نشرت صورة جديدة لها في يوم عيد الحب وكتبت عليها تعليق "من غيره ده يتباس".

وخمن بعض متابعيها أن الأمور بينها وبين أحمد الفيشاوي عادت لطبيعتها وتحسنت الأوضاع بينهما، لكنها لم تصدر تصريحا بشكل رسمي يكشف حقيقة الأمر.

من جانبه حسم الفنان أحمد الفيشاوي، الجدل حول عودته لطليقته السابقة ندي كامل، بعد تداول الأنباء خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى عدم صحة تلك الأنباء مرددا: "الأخبار غير صحيحة ولا جديد".



 

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