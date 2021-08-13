الجمعة، 13-08-2021
11:14 ص
رابط
حجز موعد المكتب الثقافي
المصري يعتبر أحد الأشياء الهامة التي يلزم معرفتها
للأشخاص المقيمين في المملكة، حتى يتمكنوا من الحصول على المميزات التي يوفرها المكتب
الثقافي، حيث تم إنشاء هذا الرابط لمساعدة المواطنين في المحافظة على صحتهم ومنع الازدحام
الذي يسبب انتشار الفيروسات، وسنتحدث اليوم عن كل ما يخص المكتب الثقافي
.
رابط حجز
موعد المكتب الثقافي المصري
قام المكتب الثقافي
بإنشاء موقع خاص يتم من خلاله حجز المواعيد والاستفادة من المميزات المختلفة، دون
الضرورة للذهاب إلى مكان المكتب، ويمكن الاستفادة من كافة ما يقدمه المكتب الثقافي
عن طريق الدخول إلى هذا الموقع من هنا، ومن أشهر المميزات
التي توجد في هذا المكتب إمكانية معرفة كل ما يتعلق بالانضمام إلى الاختبارات
الخارجية للطلاب.
ما هو
المكتب الثقافي المصري
يعتبر أحد الجهات
الهامة في المملكة، حيث يقوم بالتحكم في كافة شئون التعليم الخاصة بالوافدين من
مصر، كما يتم الاهتمام بعمل مجموعة من الأنشطة والحفلات الثقافية التي تساهم في
نشر الثقافة بين البلاد، كما يساهم في إرسال الطلاب المقيمين في المملكة إلى مصر،
بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات التي يحتاجها المصريين في الخارج.
كيفية
حجز موعد المكتب الثقافي المصري
يتم حجز موعد بالمكتب
الثقافي المصري عن طريق الموقع الخاص به، من خلال بعض الخطوات البسيطة كالتالي:
الذهاب إلى الموقع الخاص بالمكتب الثقافي
من هنا.
تحديد الخدمات الإلكترونية.
تحديد الدخول الخاص بأولياء الأمور.
كتابة الرقم القومي وكلمة السر.
في حالة عدم وجود حساب يتم عمل حساب جديد من خلال كتابة كافة المعلومات المتعلقة بأولياء الأمور.
النقر على اختيار موعد الذهاب إلى المكتب.
اختيار الوقت الملائم للذهاب.
كتابة كافة المعلومات اللازمة لإتمام الطلب.
إنهاء الطلب بعد ذلك.
أسس حجز
موعد المكتب الثقافي المصري
تم وضع مجموعة من
الأسس اللازمة عند حجز موعد في المكتب الثقافي
، منها ما يلي:
عدم تخطي سن الشخص المراد الحجز له عن 6 سنوات.
دفع كافة المصروفات المطلوبة للحجز عن طريق أي حساب خاص يتبع فرع جدة والرياض.
دفع مصروفات كافة مراحل التعليم، حيث تكون الابتدائية 600 ريال سعودي، بينما الإعدادية 627 ريال، أما الثانوية 672 ريال سعودي.
مميزات
المكتب الثقافي المصري
يوجد عدد كبير من
المميزات التي يمكن الحصول عليها من المكتب الثقافي
، من هذه المميزات ما يأتي:
إنشاء عدد من المعارض والندوات لنشر ثقافة مصر عبر مختلف العصور.
تيسير التبادل بين الثقافات والعلوم بين مصر والمملكة.
عمل العديد من الحفلات التي تثير ضجة كبيرة في مصر وخارجها.
إحضار مجموعة من الأشخاص المهمين في مصر للحفاظ على الأصالة والعراقة الوطنية.
إنشاء مجموعة من الندوات المساهمة في عرض معلومات عن الحضارة المصرية.
كيفية
التواصل مع المكتب الثقافي المصري
هناك
عدة طرق للتواصل مع المكتب الثقافي
عبر الإنترنت أو الهاتف، ومن هذه الطرق ما يلي:
الاتصال بالرقم الخاص بالمكتب في جدة 0593332595، أو في الرياض 0114023929.
إرسال فاكس إلى المكتب التابع للرياض من خلال الرقم 0114123997، أو إلى مكتب جدة من الرقم 0122831083.
الذهاب إلى الموقع التابع للمكتب الثقافي ومعرفة المعلومات المرغوبة.
الذهاب إلى مكان المكتب سواء في جدة او الرياض.
وفي الختام فإن تقوية
الصلات بين البلاد من الأمور الهامة التي يسعى لها المكتب الثقافي
، وقد تحدثنا في
هذا المقال عن رابط
حجز موعد المكتب الثقافي
المصري، كما
ذكرنا كافة المميزات التي يقدمها المكتب، بالإضافة إلى كيفية التواصل معه وحجز
المواعيد عن طريقه.