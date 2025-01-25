الأحد 26 يناير 2025
توقيت مصر 07:04 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ماذا يحدث في السعودية؟.. انقطاع مفاجئ للكهرباء في المنطقة الجنوبية بالكامل

"سرقة نعش الموتى" من أحد مساجد الشرقية يثير ضجة.. ماذا حدث؟

علاقة وابتزاز.. ممرضة تنهي حياة شاب في الشارع

منة عرفة تعتذر لـ إلهام شاهين: أنا أسفة أنا بحبك وبحترمك جدا

رحمة محسن صاحبة "مفاتيح قلبك معايا" تغني لمسلسل "فهد البطل"

رئيس جامعة الأزهر يوضح تصوير بلاغي عن وصف يوم القيامة

عمرو دياب يطلق أول سلسلة فنادق تجمع بين الموسيقى والذكاء الاصطناعي

إبراهيم سعيد يوجه رسالة نارية لـ الخطيب.. ويهاجم هؤلاء في الأهلي

بسبب «إقامة جبرية».. «جريمة حي السيدة زينب» تعود بعد 45 عامًا (تفاصيل)

على أنغام «حبيبي لو زعلان».. صلاح يشارك فيديو رفقة ابنته كيان

رئيس جامعة الأزهر يوضح تصوير بلاغي عن وصف يوم القيامة

Screenshot 2025-01-25 021947
..
السبت، 25-01-2025 03:07 م
اكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، أن قول الله تعالى: «والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه»، تجسد مدى هيمنة الله سبحانه وتعالى وقدرته المطلقة على السماوات والأرض يوم القيامة.
وأوضح رئيس جامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «بلاغة القرآن والسنة»، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن استخدام القرآن الكريم لتعبير «قبضته» يقدم تصويرًا مهيبًا لعظمة الله واستيلائه الكامل على كل شيء، مشيرا إلى أن الله أراد أن يرسخ هذا المعنى في العقول ويجعله ماثلًا أمام العيون، مستخدمًا صورة يمكن للبشر استيعابها.

وأضاف: «لو قال القرآن إن السماوات والأرض تحت تصرفه أو في ملكه فقط، لكان ذلك وصفًا نظريًا، لكن التعبير بـ'قبضته' يجعل المشهد أقرب إلى الأذهان وأكثر تأثيرًا».
وشدد على ضرورة تنزيه الله عن التشبيه بالمخلوقات أو الحوادث، مع التركيز على جوهر المعنى الذي يعبر عن قدرة الله المطلقة، مشيرا إلى قول العلماء مثل جار الله الزمخشري الذي دعا دائمًا إلى التأمل في «الخلاصة» أو المعنى الجوهري دون إسقاط الصفات الإلهية على تصورات مادية أو بشرية.

إقرأ ايضا

نعش

"سرقة نعش الموتى" من أحد مساجد الشرقية يثير ضجة.. ماذا حدث؟

ممرضة

علاقة وابتزاز.. ممرضة تنهي حياة شاب في الشارع

Screenshot 2025-01-25 022836

منة عرفة تعتذر لـ إلهام شاهين: أنا أسفة أنا بحبك وبحترمك جدا

أخبار متعلقة

3

صور جريئة لبلوجر شهيرة وزوجها أمام الكعبة تثير الغضب.. وتعليق أزهري