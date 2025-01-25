رئيس جامعة الأزهر يوضح تصوير بلاغي عن وصف يوم القيامة

السبت، 25-01-2025
03:07 م
اكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر
الشريف، أن قول الله تعالى: «والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة
والسماوات مطويات بيمينه»، تجسد مدى هيمنة الله سبحانه وتعالى وقدرته المطلقة على السماوات والأرض يوم القيامة
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وأوضح رئيس جامعة الأزهر
الشريف، خلال حلقة برنامج «بلاغة القرآن والسنة»، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن استخدام القرآن الكريم لتعبير «قبضته» يقدم تصويرًا مهيبًا لعظمة الله واستيلائه الكامل على كل شيء، مشيرا إلى أن الله أراد أن يرسخ هذا المعنى في العقول ويجعله ماثلًا أمام العيون، مستخدمًا صورة يمكن للبشر استيعابها.
وأضاف: «لو قال القرآن إن السماوات والأرض تحت تصرفه أو في ملكه فقط، لكان ذلك وصفًا نظريًا، لكن التعبير بـ'قبضته' يجعل المشهد أقرب إلى الأذهان وأكثر تأثيرًا».
وشدد على ضرورة تنزيه الله عن التشبيه بالمخلوقات أو الحوادث، مع التركيز على جوهر المعنى الذي يعبر عن قدرة الله المطلقة، مشيرا إلى قول العلماء مثل جار الله الزمخشري الذي دعا دائمًا إلى التأمل في «الخلاصة» أو المعنى الجوهري دون إسقاط الصفات الإلهية على تصورات مادية أو بشرية.