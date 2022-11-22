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إحالة أوراق شقيقين قتلا عشيق والدتهما إلى المفتي

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إحالة أوراق شقيقين قتلا عشيق والدتهما إلى المفتي

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متهمان
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الثلاثاء، 22-11-2022 09:11 ص



قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، إحالة أوراق شقيقين للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما على خلفية اتهامهما بقتل عشيق والدتهما.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين تعديا على المجني عليه بالضرب على رأسه ورقبته وجسده بعصا خشبية وحديدية، محدثين به إصابات بالغة.
وكشفت التحقيقات في القضية، أن المتهمان علما بارتباط والدتهما بعلاقة غير شرعية وممارستها الرذيلة مع أحد الأشخاص، فقررا التخلص منه.
وأضافت التحقيقات أن الجيران حاولوا ردعهما وإبعادهما عن الضحية، ولكن دون جدوى حتى لقى المجني عليه مصرعه.
وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهمين وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيقات.
 

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