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مذبحة كفر الشيخ.. تفاصيل العثور على مُسن وزوجته وابنهما قتلى داخل منزلهم

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مكان الواقعة
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الإثنين، 14-11-2022 01:54 م
وعثر أهالي بقرية الشُقة التابعة لمركز قلين في كفر الشيخ، على جثث 3 أشخاص من أسرة واحدة وبها آثار طعن، وكدمات وفي حالة تعفن بمنزلهم الكائن بالقرية دون معرفة التفاصيل الحقيقية وراء الواقعة.

ونقل موقع مصراوي عن مصدر، قوله إن الضحايا 3 أفراد من أسرة واحدة الأب يدعى جلال ويبلغ من العمر 80 عامًا، والزوجة تدعى "أنيسة" وتبلغ من العمر 75 عامًا، وابنهما يدعى "محمد" ويبلغ من العمر 45 عامًا ويعمل مدرسًا، وعثر عليهم الثلاثة مقتولين داخل منزلهم الكائن في قرية الشقة.

وأشار المصدر إلى أن المدرس، أحد ضحايا المذبحة شوهد للمرة الأخيرة في مقر عمله بالمدرسة يوم الأربعاء الماضي، وتغيب من بعدها، وحاول زملاء له الاتصال به هاتفيًا لكن أحدًا لم يجب على الهاتف ولا توجد اخبار عنه منذ ذلك الحين.
ولفت المصدر إلى أن جثامين الضحايا في بداية مرحلة التعفن ما يشير إلى وفاتهم قبل أيام من اكتشاف شقيق المجني عليها الجريمة والعثور على جثامين الضحايا في المنزل.

من جانبه قال شاهد عيان على الواقعة إنه ذهب إلى منزل شقيقتها وزوجها وابنهما، وحال دخوله إلى المنزل عثر على جثمان "ج.م.م.ع"، 80 عامًا، فلاح، زوج شقيقته، ويوجد به جرح ذبحي بالرقبة، وكذلك عثر على جثمان شقيقته "أ"، 75 عامًا، ربة منزل جثة هامدة، ويوجد بها كدمة بالرأس من الخلف، وجثمان نجلهما "م.ج"، 45 عامًا، مدرس، جثة هامدة، وبها آثار طعنة بالرقبة، وجرح قطعي بالوجه.

وأوضح شاهد العيان أنه وقت العثور على الجثامين الثلاثة كانت في بداية مرحلة التعفن.
وتلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقي مركز شرطة قلين بلاغًا من المدعو "س.أ" 56 عامًا، فلاح، ويقيم بقرية الشُقة التابعة لمركز قلين، باكتشافه وفاة، شقيقته، وزوجها، ونجلهما وبهم آثار ذبح بالرقبة.

انتقل مأمور مركز شرطة قلين، ورجال مباحث المركز، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثامين المتوفين المذكورين داخل منزلهم المكون من طابق واحد عبارة عن شقتين متجاورتين، وتوجد جثة الأول رب الأسرة في غرفة معيشة الشقة الأولى، وجثتي الثانية، والثالث الزوجة، والابن بصالة الشقة الثانية مُسجين على ظهورهم ويرتدون ملابسهم كاملة.ُ

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة للعرض ومباشرة التحقيقات
 

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