الخميس 08 سبتمبر 2022
توقيت مصر 12:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إلا الشرف.. الأشقاء الأربعة نحروا زوج شقيقتهم وأكلوا كبده.. تفاصيل مروعة لجريمة الجيزة

دولة عربية تقر إجازة وضع للرجل 15 يومًا

شاهد.. لحظة ضبط 25 رجل وامرأة أثناء ممارسة الرذيلة بالكويت

قتل خطأ أم وفاة طبيعية؟.. قرار مفاجئ من القضاء في وفاة وائل الإبراشي

رجل سعودي وشاب صغير.. كاميرا مراقبة توثق فضيحة جنسية بالمملكة

السجن 5 سنوات لزوج صفع زوجته على وجهها

تصرف صادم من الفنان صديق نيرة أشرف بعد شهور من قتلها

لوران بلان مديرًا فنيًا للأهلي

قرار مفاجئ من سامي قمصان في الأهلي

سعر العملات في بداية تعاملات اليوم.. الدولار يقفز والدينار يتخطى الـ 62 جنيهًا

ADS
 

دولة عربية تقر إجازة وضع للرجل 15 يومًا

2019_3_27_17_29_33_323
حامل
Native
Teads
الخميس، 08-09-2022 11:27 ص

نشرت الجريدة الرسمية في المغرب، قانونا يسمح للموظفين العموميين الذي يولد لهم أطفال بالحصول على عطلة 15 يوما.

ووفق القانون الجديد، سيستفيد الموظف الرجل الذي وُلد له طفل من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ ولادة الطفل إلى أن يبلغ 14 أسبوعا، وتنتهي وجوبا عند بلوغ هذه السن.

كما ينص القانون الجديد على استفادة الموظف الرجل الذي أسندت إليه كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا من رخصة عن الكفالة مدتها 15 يوما متصلة.

وتضمنت المقتضيات أيضاً استفادة الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل تقل سنه عن 14 أسبوعا، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من رخصة عن الكفالة مدتها 14 شهراً تتقاضى خلالها كامل أجرتها.
كما يتيح القانون للموظفة الاستفادة من رخصة عن الرضاعة مدتها ساعة واحدة في اليوم، وذلك ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة حسب الحالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن 24 شهرا، وفقا لصحيفة هسبريس المغربية.
 

إقرأ ايضا

19_2021-637511643719767159-976

إلا الشرف.. الأشقاء الأربعة نحروا زوج شقيقتهم وأكلوا كبده.. تفاصيل مروعة لجريمة الجيزة

127-141635-prostitution-network-kuwait_700x400

شاهد.. لحظة ضبط 25 رجل وامرأة أثناء ممارسة الرذيلة بالكويت

62e7a8df423604339c6f1f99

قتل خطأ أم وفاة طبيعية؟.. قرار مفاجئ من القضاء في وفاة وائل الإبراشي

أخبار متعلقة

images

السجن 5 سنوات لزوج صفع زوجته على وجهها

تنزيل (2)

فيديو.. كويتي يطعن فتاة مغربية بعد ممارسة الجنس معها داخل فندق

images

مصرية تباغت زوجها بقطع عضوه الذكري أثناء معاشرتها والسبب صادم

Capture

تبادل زوجات.. زوجة رجل أعمال في دعوى خلع: عايزني أنام في حضن صاحبه

039

يقتل عروسته الخمسينية في «ليلة الدخلة» (صور)

download

موظف حكومي يتخلص من زوجته بعدما أمسك هاتفها وشاهد هذا الأمر