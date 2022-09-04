مصرية تباغت زوجها بقطع عضوه الذكري أثناء معاشرتها والسبب صادم

الأحد، 04-09-2022
11:48 ص
أقدمت زوج
ة مصرية على الانتقام من زوج
ها عن طريق إنهاء رجولته بقطع عضوه
الذكري بعد أن استدرجته لمعاشرة
ها، بعد خناقة وقعت بينهما.
وفي التفاصيل فإن خلافًا بين زوج
ين بسبب عدم رغبة الزوج
في كتابة الشقة
باسم زوج
ةه انتهى بجريمة وقضية في المحاكم.
اعتدت السيدة التي تبلغ من العُمر 36 عامًا، على زوج
ها، الذي جاوز عُمره سن
الأربعين، بعدما تشاجرا قبل أيام على مدار ساعتين، وما أن غط الأخير في نوم عميق،
قررت السيدة الانتقام منه بحيلة.
وبالفعل، أيقظت السيدة زوج
ها بدعوى رغبتها في قضاء ليلة ممتعة معه، وما أن
ذاب الخلاف بينهما باغتته بشكل مفاجئ، فأخرجت شفرة حلاقة وبترت عضوه الذكري، في
واقعة انتبه إليها الجيران نتيجة صرخات المجني عليه.
ونجح الجيران في نقل الزوج
إلى المستشقى، وأسعفه الأطباء بإيقاف النزيف،
فيما حررت الشرطة محضرًا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجانية.