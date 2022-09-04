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مصرية تباغت زوجها بقطع عضوه الذكري أثناء معاشرتها والسبب صادم

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ارشيفية
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الأحد، 04-09-2022 11:48 ص


أقدمت زوجة مصرية على الانتقام من زوجها عن طريق إنهاء رجولته بقطع عضوه الذكري بعد أن استدرجته لمعاشرةها، بعد خناقة وقعت بينهما.
وفي التفاصيل فإن خلافًا بين زوجين بسبب عدم رغبة الزوج في كتابة الشقة باسم زوجةه انتهى بجريمة وقضية في المحاكم.
اعتدت السيدة التي تبلغ من العُمر 36 عامًا، على زوجها، الذي جاوز عُمره سن الأربعين، بعدما تشاجرا قبل أيام على مدار ساعتين، وما أن غط الأخير في نوم عميق، قررت السيدة الانتقام منه بحيلة.
وبالفعل، أيقظت السيدة زوجها بدعوى رغبتها في قضاء ليلة ممتعة معه، وما أن ذاب الخلاف بينهما باغتته بشكل مفاجئ، فأخرجت شفرة حلاقة وبترت عضوه الذكري، في واقعة انتبه إليها الجيران نتيجة صرخات المجني عليه.
ونجح الجيران في نقل الزوج إلى المستشقى، وأسعفه الأطباء بإيقاف النزيف، فيما حررت الشرطة محضرًا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجانية.
 

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