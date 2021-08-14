دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤلمة بعد فرح نيللي كريم

السبت، 14-08-2021
11:02 ص
بعد حالة الجدل والصخب التي أثارها حفل زفاف الفنانة
نيللي كريم والذي حضوره عدد كبير من الفنانين والمطربين، وذلك بعد ساعات من وفاة
الفنانة دلال عبدالعزيز
، خرجت الفنانة دنيا سمير غانم
لتوجيه رسالة
بشكل غير مباشر
إلى من احتفلوا في ظل هذه الظروف التي تمر بها عائلة الفنان الراحل سمير غانم بعد
فقد الفنانة دلال عبدالعزيز
.
ونشرت دنيا سمير غانم
، صورة لها رفقة زوجها الإعلامي
رامي رضوان وشقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد، ووالديها
الراحلين الفنانين سمير غانم ودلال عبدالعزيز
، عبر حسابها على موقع التواصل
الاجتماعي "فيسبوك"، وقالت :" شكرا لكل الناس اللي بتحبنا و واقفة جنبنا
و بتسأل علينا و بتراعي مشاعرنا.. ده طبيعي بين الأصدقاء و الأقارب .. لكن أنا بكتب
للجمهور العظيم اللي بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس".
وتابعت:" هم والله كلهم أهلي و إخواتي و دعواتهم و مساندتهم
كلها بتوصلنا.. ربنا يخليكم لينا.. هفضل أشكركم طول عمري علي احساسكم بينا".
وأضافت :" شكرا لكل أهلنا و إخواتنا في الوطن العربي
كله.. ربنا يسعدكم و يحفظ لكم حبايبكم يا رب.. بابي و مامي حبايبي ربنا يرحمكم و يسعدكم
حبايبكم اللي أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا".