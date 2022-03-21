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دفن جثمان زكي فطين عبدالوهاب بجوار والده

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زكي فطين
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الإثنين، 21-03-2022 01:14 م

دفن جثمان الفنان زكي فطين عبد الوهاب، الذي توفي أمس الأحد، بجوار والده المخرج الكبير فطين عبد الوهاب في مقابر العائلة في صلاح سالم.
وشارك أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وكل من الفنانة نهال عنبر، والفنان منير مكرم، أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، في تشييع جثمان زكي فطين من مسحد السيدة نفيسة، وأداء صلاة الجنازة عليه.
وتوفى الفنان المصري عن عمر يناهز 61 عاما، نتيجة توقف عضلة القلب بعد صراعه مع مرض السرطان، داخل إحدى المستشفيات بالدقى.
وزكى فطين عبد الوهاب ابن الفنانة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب، بدأ مشواره الفني عام 1983 كمساعد مخرج مع على بدرخان في فيلم "أهل القمة، وعمل كمساعد مخرج في الكثير من أفلام يوسف شاهين، ومدير تصوير لأفلام أمريكية صورت في مصر.
وهو أيضا ابن شقيق كل من الفنان الكوميدي سراج منير والمخرج حسن عبد الوهاب، وشارك فى العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، منها: اسكندرية كمان وكمان، سكون هنصور، ريش نعام، بحب السيما، تفاحة ادم، شهادة ميلاد، عمر الأزرق، ممنوع الاقتراب او التصوير، رحيم، أيوب، الطوفان، لعنة كارما، بين عالمين".
 

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