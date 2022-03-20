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وفاة الشيخ علي إسماعيل أثناء إمامة المصلين في صلاة الفجر

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الشيخ الراحل
Native
Teads
الأحد، 20-03-2022 09:58 ص

توفى أمس السبت الشيخ علي إسماعيل، أثناء إمامته المصلين في صلاة الفجر، بمسجد قرية قامولا التابعة لمركز ومدينة القرنة، بالبر الغربي لمحافظة الأقصر.
وشيع أهالي قرية قامولا جثمان إمام المسجد الذي وافته المنية أثناء إمامته للمصلين في صلاة الفجر إلى مثواه الأخير.
وكان الشيخ علي إسماعيل آخر عهده بالدنيا انه كان يصلي الفجر في المسجد إماماً، حيث  انتهى من الفاتحة في الركعة الأولى ثم بدأ بقوله تعالى (وقال قرينه) من سورة (ق) ثم بعدها ترنح وسقط مغشياً عليه.
وتوجه به المصلون للمستشفى ولكن توفي إلى رحمة الله تعالى.
وكان الشيخ علي إسماعيل يساعد اليتامى والأرامل والعرايس اليتامى ويشارك في تجهيزهن وله مكانة خاصة في قلوب كل من عرفوه.
ويبلغ عمر الشيخ علي إسماعيل 52 عاما وشهد له أهالي قريته بالصلاح، وأنه دائما سباق بالتواجد في المسجد قبل الأذان.
 

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