الأحد 02 يونيو 2024
توقيت مصر 14:52 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قبل ساعات من قرار المركزي.. سعر الدولار يسجل هذا الرقم رسمياً

دعمّت "تكوين".. العثور على طبيبة مصرية جثة هامدة بعد أسبوع من اختفائها في تركيا

فيديو صادم.. مشاجرة بين عروسين أمام المعازيم في حفل الزفاف

الإطاحة ببطلة الفيديوهات الإباحية بالإسكندرية

زيادة 40%.. أسعار الكهرباء بعد الزيادة الجديدة

إسرائيل توافق على صفقة تشمل إنهاء الحرب على غزة.. تفاصيل

علامة في فروة الرأس تدل على الإصابة بالسرطان

سافرت مع شابين جمصة.. الأمن يكشف سر اختفاء طالبة الثانوي

القبض على سمية نستون صاحبة الفيديوهات المخلة

بلوك جدبد.. أول ظهور لمحمد صلاح في معسكر المنتخب

دعمّت "تكوين".. العثور على طبيبة مصرية جثة هامدة بعد أسبوع من اختفائها في تركيا

حح
ا
الأحد، 02-06-2024 01:24 م


 

قال عدد من أصدقاء الدكتورة نهى محمود سالم، صاحبة مبادرة "ما ترميش على الأرض "، وعدد من المبادرات الاجتماعية الأخرى، إنه تم العثور على جثمانها أول أمس بعد اختفائها لمدة أسبوع أثناء رحلة سياحية لتركيا.

وأضافوا، أن السلطات التركية عثرت على جثمانها في منطقة غابات بمنطقة بيرم باشا، مؤكدين أن الطبيبة سافرت إلى تركيا قبل شهر في رحلة سياحية واختفت قبل أسبوع.

وتابعوا: بعد العثور على الجثة تم إجراء تحليل الحمض النووي والتأكد من هويتها، وأنه تم تسليم الجثمان إلى نجلها الذي وصل إلى تركيا للبحث عنها بعد فقدان الاتصال بها.

وكان آخر منشور للطبيبة نهى سالم، عبر "فيس بوك"، مجموعة البوستات التي تدعم فيها حركة حركة تكوين.




إقرأ ايضا

خخ

فيديو صادم.. مشاجرة بين عروسين أمام المعازيم في حفل الزفاف

513704Image1

الإطاحة ببطلة الفيديوهات الإباحية بالإسكندرية

2024_2_3_19_40_28_196

زيادة 40%.. أسعار الكهرباء بعد الزيادة الجديدة

أخبار متعلقة

BB1npkxi

تركيا ترفض مشاركة الناتو في حرب أوكرانيا...تفاصيل

يوسف زيدان

يوسف زيدان يهدد بالانسحاب من "تكوين" بسبب عبدالله رشدي..ماذا حدث؟

2018_9_20_20_16_52_340

بيان من يوسف زيدان بشأن حقيقة "إغلاق تكوين" بقرار النائب العام

2faaadbb-04c8-4719-825b-3f6243892353

تحالف رجال أعمال معروفين.. إسلام بحيري يكشف مصدر تمويل "تكوين"

سوري

لسبب صادم.. لاجئ سوري ينهي حياة زوجته وأطفاله ثم يتخلص من نفسه (فيديو)

مبارك

علاء مبارك يهاجم مؤسسي "تكوين": إزازة البيرة المشبرة دي بتاعت مين يا عفاريت