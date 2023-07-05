دخلت علي رقاصات.. أحمد سعد يخرج عن صمته ويكشف مفاجأة عن ما حدث بتونس

نشر الفنان أحمد سعد عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو جديد يوضح فيه عدة أمور متعلقة بخلافه مع منظمة حفله الأخير بتونس، وتطاولها عليه.

وقال سعد في الفيديو: "أنا بشكر كل الناس اللي وقفت معايا من تونس ومن كل الدول العربية وأحب أوضح الموضوع وحقيقته، وقبل أي حاجة أنا بقدر المرأة العربية والمرأة التونسية وبحترمها وعندنا مئات الفنانات الفاضلات بيتكلموا وبنسمعهم وبنستفاد من أي أديبة أو كاتبة".

وتابع: "اللي حصلي من افراد لا يمثل المرأة التونسية، وأنا أزعل لما يتقال إن اللي حصل معايا يمثل المرأة التونسية، أنا نزلت ع المطار بعد ماتعاقدت على الحفل ومكنش فيه الحاجات الموجودة في العقد".

واستكمل: "طلعت ع المسرح وفوجئت إن منظمة الحفل عاملة مؤتمر صحفي رغم إن بنود العقد مفيهاش مؤتمر، وده مش تقليل للصحافة ، المؤتمر لازم يكون له تفاصيل مش يتعمل في ضهر المسرح وله استعدادات وتفاصيل معينة".

وأضاف: "كنت رافض أعمل مؤتمر صحفي، والبنود في العقد ممنوع أي تصوير أو تصريحات تذاع، وهي كلمت مدير أعمالي بتطلب منه عمل مؤتمر وقالها لا".

ثم قام "سعد" بنشر صورة من العقد وصورة لمحادثة بين منظمة الحفل ومدير أعماله، وتابع: "لما دخلت المسرح وشفت الناس احتراما ليهم، وقفت معاهم وقلت شرف ليا وشيء يسعدني"، ثم قام بعرض جزء من حديثه مع الصحافة.

واستكمل: "دخلت ع المسرح وفوجئت إنها مدخلة راقصين، إزاي وإحنا لازم نعمل بروفات ومعرفش مين دول لدرجة إن هما نفسهم مش عارفين يعملوا إيه على المسرح، وعشان كده رفضت وزعلت والحاجات دي لازم ليها تنسيق وبروفة واتنين وتلاتة".

وأردف: "نزلت ومشيت وفوجئت إنها بتحرض الناس عليا"، وقام بنشر جزء من فيديو تظهر فيه وهي تقوم بالتحريض ضده

وتابع: "قالت إنها دافعة 400 ألف دولار وده مش حقيقي اللي قالته، ومينفعش تقول بنود العقد، وبعدها الصحفيين تجمهروا عند الفندق والناس عملوا سياج في الفندق".

ثم قام أحمد سعد بنشر فيديو للمنظمة وهي تطالب بأن يقوم بإجراء حوارات صحفية وتقوم بالتحريض ضده.

واستكمل: "بتقول كلام غريب وبتحرض الناس ولو كانت سكتت كانت الدنيا مشيت أحسن من كده، بعدها نزلت احتراما للناس، وفوجئت إنها بتقولي لا مش هينفع متعملش حوارات قلتلها لو سمحتي اسكتي لأن من آداب الحديث إن محدش يقاطع وده قلته".

وأضاف: "رجعت وحبيت اوضح للناس ولقيتها بتقولى إنت غير محترم وده سب وقذف، غير إنها قالت إنت مش فنان وأقل من المستوى"، وقام سعد بعرض هذا المقطع

واختتم أحمد سعد حديثه قائلا: "هي غلطت فيا ورُحت عملت محضر لأن معايا الحق وعمالة تعتذر وتبعت للقنوات، المرأة التونسية أنا مغلطتش فيها، المرأة التونسية راقية وملتزمة وتفي بالوعود".