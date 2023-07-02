جريمة مروعة.. يذبح شقيقته في عيد الأضحى





شهد آخر أيام عيد الأضحى المبارك، جريمة بشعة حيث أقدم شاب تونسي، أمس السبت، على ذبح شقيقته باستعمال سكين ثم حاول الانتحار.

وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية أن المشتبه به ارتكب جريمةه فوق سطح منزل العائلة بحي التضامن، حيث لفظت شقيقته أنفاسها في عين المكان.

وحسب المعطيات التي نشرتها "موزاييك"، فإن المشتبه به شاب عشريني مصنف تكفيريا لدى الوحدات الأمنية، حيث نقلت أن الجريمة تعود إلى خلاف نشب بينهما صباح اليوم، ليقوم المشتبه به على إثره بحمل سكين وذبح شقيقته، ثم يحاول الانتحار.

وتولى ممثل النيابة العمومية، مرفوقا بقاضي التحقيق، معاينة جثة الضحية، قبل الإذن بإيداعها على ذمة الطبيب الشرعي، كما تعهدت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بحي التضامن بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن أسباب الجريمة وملابساتها.