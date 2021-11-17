دجال يعاشر سيدة 9 أشهر في الحرام: كنت عايز أجرب معاها اللى كل الناس هتموت عليها

الأربعاء، 17-11-2021
09:22 ص
روت سيدة
تفاصيل صادمة عن قوعها ضحية “دجال
” أوهمها أنها تعاني من مَسّ
الجنّ، هو السبب في عدم إنجابها من طليقها وطلب منها ممارسات خاصة.
وبحسب “القاهرة 24″؛ ادعى الجال أن لديه القدرة على إخراج الجن بعد
معاشرة
ها جنسيًا، فأجابته بالرفض؛ فظل يتصل عليها أكثر من مرة لإقناعها، لكن دون
جدوى، وهو ما دفعه للإذعان لها والتقدم لزواجها ، لافته إلى أنه كان يٌعطيها
زٌجاجة ماء يجعلها تتناولها ، وكان بها مس جني ليستطيع السيطرة عليها .
وأشارت إلى أنها تزوجت منه في 2019 لحرصها على إنجاب ولد، إلا أنه أخبرها
بأن رغبته في الزواج منها هو “كنت عاوز أعرف الحاجة اللي كل الناس هتموت عليها دي،
وكنت عاوز أجربها”.
وأضافت الضحية: أنها نجحت في الحمل
بإجراء جراحة لإزالة أكياس عن الرحم،
وإجراء عملية حقن مجهري، وبالفعل نجحت العملية، وتمكنت من الحمل
، ثم تشاجرت معه
وتركت منزله.
وأكدت الضحية أن الدجال
طلقها غيابيًا دون إعلامها، وتردد عليها منذ تلك
الفترة، وعاشرها معاشرة
الأزواج لمدة 9 أشهر، حتى علمت أنه طلقها، واتهمها هو
وزوجته الأولى التي كشفت لها ورقة الطلاق الغيابي بأن الطفل ليس من صلبه .